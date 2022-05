Thực hư thông tin vỡ đập chứa nước sân golf Tam Đảo, Vĩnh Phúc

Các lực lượng chức năng đã khẩn trương triển khai việc hỗ trợ, giúp người dân chống chọi với mưa lụt. Ngay sau khi nắm được tình hình, cán bộ chiến sĩ Công an huyện Tam Đảo nhanh chóng tiếp cận kịp thời để sơ tán người dân và di chuyển tài sản đồ đạc, gia súc, gia cầm giúp bà con.

Lãnh đạo Công an huyện Tam Đảo cho biết, 100% cán bộ chiến sĩ Công an huyện Tam Đảo đang có mặt ở tất cả các xã bị ngập nặng, phối hợp với chính quyền hỗ trợ người dân ở khu vực nguy cơ bị ảnh hưởng bởi sạt lở, ngập sâu di chuyển đến nơi an toàn.

Do mưa lớn nên một số hồ cảnh quan ở sân golf Tam Đảo bị ngập.

Minh Tuệ