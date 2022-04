Thực hư thông tin dùng đũa, thớt mốc gây ung thư gan

Cũng theo Giám đốc Trung tâm Ung bướu, Y học Hạt nhân, Bệnh viện Bạch Mai, ung thư gan ở giai đoạn sớm gần như không có triệu chứng. Ung thư gan có triệu chứng rõ ràng thường đã ở giai đoạn muộn. Triệu chứng điển hình gặp ở đa số bệnh nhân là đau tức hạ sườn phải, mệt mỏi, chán ăn.

Ở giai đoạn tiến triển muộn hơn người bệnh sẽ đau tăng ở vùng hạ sườn phải và có tình trạng gan to, vàng da, vàng mắt, bụng chướng do có dịch ổ bụng…

PGS.TS Cẩm Phương cho biết, đối tượng có nguy cơ cao mắc ung thư gan thường gặp ở người xơ gan do nhiễm viêm gan virus B, viêm gan virus C, hoặc bệnh nhân xơ gan do rượu, gan nhiễm mỡ, nhiễm độc aflatoxin, viêm gan B, viêm gan C.