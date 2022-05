Thực hư thông tin CSGT nổ súng khi làm nhiệm vụ trong đêm

Chiều 24/5, Đội An ninh, Công an TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết đã xác định được danh tính người lồng ghép tiếng súng và nhiều ngôn ngữ phản cảm không đúng sự thật về lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Sau khi quay clip CSGT đang làm nhiệm vụ, Dũng đã lồng tiếng súng và lời nói phản cảm rồi đưa lên mạng xã hội gây xôn xao (Ảnh: Cắt từ clip).