Thực hư phát ngôn sốc so sánh 'vợ và gái làng chơi' của Lê Hoàng

Trước lời lẽ Lê Hoàng, diễn viên Quang Tuấn cũng bày tỏ sự đồng tình: "Với em thì phụ nữ càng dồn dập, càng chủ động với em thì càng thích".

Clip: Lê Hoàng và đồng nghiệp bàn luận chủ đề "phụ nữ chủ động trong chuyện chăn gối" (Nguồn: Có Hẹn Lúc 22h).

Tiếp đó, Đức Thịnh đưa ra nhận định người đàn ông từng ngoại tình, lăng nhăng bên ngoài là do một phần ở người vợ quá thụ động chuyện chăn gối.

Đức Thịnh vừa dứt lời, Lê Hoàng lập tức lên tiếng: ''Có một câu châm ngôn như thế này: 'Chừng nào các bà vợ còn không làm những điều mà các cô gái làng chơi làm, chừng đó những người đàn ông vẫn còn sự xấu xa bên ngoài'.