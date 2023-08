Thực hư phát ngôn muốn xoá 'nạn đói, nạn dốt' của Hoa hậu Ý Nhi

Ý Nhi cùng với những phát ngôn gây tranh cãi vẫn chưa có dấu hiệu "giảm nhiệt". Mới đây, mạng xã hội lan truyền một đoạn phỏng vấn của Miss World Vietnam 2023 khiến dư luận lại "dậy sóng" với nhiều ý kiến trái chiều.

Cụ thể, khi được MC hỏi cảm nhận về buổi triển lãm, Ý Nhi cho biết: "Thật sự là Ý Nhi, cũng như Top 3 Miss World Vietnam 2023 là những người luôn mong muốn mang đến giá trị có ích cho cộng đồng. Ý Nhi mong muốn sức ảnh hưởng mà mình cũng như Top 3 đang có để lan tỏa sự nhân ái, yêu thương đến với mọi người nhiều hơn.

Từ đó, dự án này cũng được phát triển, để thu thập đủ số tiền có thể giúp các em nhỏ vùng xa vùng sâu có điều kiện đến trường, xóa được nạn đói, nạn dốt ở đây. Ý Nhi thực sự mong muốn lan tỏa được những điều tốt đẹp tới mọi người".