Thực hư Jack tung clip hát 'Sóng Gió', bản quyền thuộc về K-ICM?

Jack hát live Sóng Gió bị kênh Youtube K-ICM Official đánh gậy bản quyền

Jack gây phẫn nộ khi ngang nhiên đăng clip hát Sóng gió lên Tik Tok?

Thực tế hóa ra là tài khoản đăng tải này chỉ là một tài khoản do fan lập, có tên khá giống với tài khoản Tik Tok chính thức của Jack mà thôi. Cách đặt tên rất dễ tưởng là nick thật và cũng có nhiều người theo dõi lẫn cả câu chú thích cũng copy y chang.