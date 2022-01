Thực hư clip Trang Nemo bất ngờ về quê, tung tăng đi dạo ngoài bụi dừa

Một trong những drama khiến dân tình không ngừng bàn tán gần đây chính là vụ xô xát trước shop thời trang của Trang Nemo. Nguồn cơn sự việc xuất phát từ mâu thuẫn trên mạng xã hội của 2 nhân vật ồn ào là Trần My và Trang Nemo khi cùng kinh doanh một sản phẩm giảm cân. Điều đáng nói là cả hai nhân vật chính lại không hề hấn gì trong vụ xô xát mà người bị ảnh hưởng lại là... chị gái mặc áo trắng.

Trong diễn biến mới nhất, Trang Nemo vẫn update trang cá nhân của mình thường xuyên với loạt post từ thiện. Tuy nhiên, hoạt động livestream bán hàng của cô tạm ngưng và chỉ đăng lại những video cũ. Cách đây không lâu, trên Internet bất ngờ lan truyền đoạn clip Trang Nemo về quê sau loạt lùm xùm. Thực hư ra sao?