Thực hư clip ông Lê Tùng Vân cầm xà beng, "múa võ" đập phá nhà vì không tìm thấy Diễm My

Kể từ sau quyết định khởi tố vụ án liên quan đến Tịnh thất Bồng Lai (Thiền am bên bờ vũ trụ), ông Lê Tùng Vân và những đồ đệ trở nên kín tiếng hơn. Thỉnh thoảng, "thầy ông nội" xuất hiện trong một vài clip do học trò tên Nhị Nguyên quay lại và up lên YouTube, dáng vẻ suy nhược vì tuổi cao sức yếu.



Song không rõ vì sao mới đây, mạng xã hội lan truyền clip "thầy ông nội" Lê Tùng Vân bực tức đập phá nhà vì không tìm thấy Diễm My. Clip với chất lượng khá mờ, ghi lại hình ảnh một người đàn ông mặc áo nâu đang tức giận gào ghét, cầm xà beng khua khoắng trước mặt nhiều người.



Hành động của người đàn ông trong đoạn clip khiến dân mạng tò mò, khó hiểu. Người lại cảm thấy vô lý, nghi ngờ độ thực hư của video nói trên vì ông Lê Tùng Vân đang tại ngoại, hơn nữa ông cũng đã già, không thể có đủ sức khỏe, độ minh mẫn để "múa võ" ra oai như vậy được.