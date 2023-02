Thực hư clip cô gái vụ 'đòi dừng xe đi vệ sinh' lên tiếng

Làm việc với thanh niên đánh người

Ngày 24/2, trao đổi với PV Dân trí, Trung tá Nguyễn Đức Phương - Trưởng Công an phường Phước Hải (TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), cho biết đã mời các đối tượng trong vụ đánh tài xế Trương Hữu Anh Vũ của nhà xe Bình Minh Bus vì không dừng xe trên cao tốc cho cô gái đi vệ sinh lên làm việc.

"Hiện phía công an phường đang chờ ý kiến của tài xế Vũ, vì theo quy định vụ việc gây thương tích nhẹ sẽ xử lý theo yêu cầu của bị hại. Nếu bị hại yêu cầu khởi tố thì phường sẽ chuyển hồ sơ lên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố, còn không đề nghị thì xử lý hành chính theo quy định" - Trưởng Công an phường Phước Hải cho hay.

Cũng theo Trung tá Phương, sáng nay công an phường đã liên hệ với nạn nhân, nhưng tài xế Vũ báo đang bận chạy xe chưa thể làm việc được.