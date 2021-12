Thực hư chuyện vật thể lạ trong dạ dày lợn có giá nửa tỷ đồng

Your browser does not support the audio element.

Ngày 12/12, ông Ngô Sĩ Hải (huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, có người đã liên lạc với ông hỏi mua cát lợn với giá 550 triệu đồng.

Theo ông Hải, cách đây mấy ngày ông có xẻ thịt một con lợn nái 4 năm tuổi. Ông phát hiện trong dạ dày con lợn có vật thể lạ, xem kỹ thì ông Hải nhận ra đây là cát lợn mà nhiều người từng đồn thổi là của quý.