Thực hư chuyện tìm thấy phủ đệ thái ấp của An Sinh vương Trần Liễu

Cũng tại khu vực Đông Triều, Quảng Ninh, dấu tích của các di tích thời Trần, thời Lê Trung Hưng được tìm thấy ở Trại Cấp và Am Hoa.

Trao đổi với PV Dân trí, PGS-TS Tống Trung Tín, Chủ tịch Hội Khảo cổ học Việt Nam cho biết, việc khai quật 3 di tích trên nhằm bổ sung tư liệu, từng bước cập nhật hồ sơ Di sản thế giới Yên Tử để trình vào năm 2023. Các di tích mới tìm được đều là những di tích gốc, mang tính xác thực cao. Có khả năng, Phủ đệ của An Sinh Vương Trần Liễu khu vực Đông Triều Quảng Ninh đã được khai quật bởi đoàn khảo cổ.

Trong đó, bia đá là loại bia tứ diện - long đình, thân bia làm bằng đá xanh, đế làm bằng đá gạo khai thác tại chỗ. Thân cây hương đã bị đập vỡ, đoàn khai quật cố gắng phục nguyên dáng từ 7 mảnh lớn nhỏ. Đoàn khai quật đã cố gắng phục nguyên từ 57 mảnh lớn nhỏ để phục dựng. Theo minh văn trên bia và cây hương, di tích là chùa Am Hoa thời Lê Trung hưng.

Ông cho biết: "3 di tích này chỉ còn dưới dạng phế tích nhưng nó lại mang tính xác thực rất cao, phản ánh những cấu trúc hình thái của các di tích, phản ánh vật liệu đặc trưng kỹ thuật, đặc trưng trang trí của các di tích gắn với điều kiện tự nhiên và địa hình sinh thái đẹp của khu di tích Yên Tử. Các di tích nằm len lỏi trong núi rừng hẻo lánh, nhưng có vị trí đắc địa, cảnh quan đẹp. Đây là những nền tảng giá trị để phát huy thiền phái Trúc Lâm của Việt Nam - thiền phái gắn chặt với đời sống tâm linh và văn hóa của người dân Đại Việt".

Gạch xếp hình hoa chanh tại di tích phủ đệ An Sinh (Ảnh: Hội Khảo cổ học Việt Nam).

Cũng theo ông Trung Tín, đây là lần đầu tiên tìm thấy khu vực cư trú của quý tộc thời Trần ở An Sinh, cụ thể hơn là của nhân vật lịch sử quan trọng An Sinh Vương Trần Liễu. Ông Trần Liễu là anh của vua Trần Thái Tông. Theo sử sách, ông là nhân vật quan trọng, được tôn như thánh tại vùng đất An Sinh.

PGS- TS Tống Trung Tín cho biết thêm, thành công của lần khai quật này nằm ở những nền móng mang tính cung đình thời Trần. Từ đây, hé lộ phần nào dấu tích của một khu dinh thự lớn, là nơi cư ngụ của An Sinh Vương, có đền thờ ông và mộ táng các vị hoàng đế nhà Trần.

Ông Trung Tín cũng nhận định, việc tìm thấy Am Hoa một mặt bằng hoàn chỉnh thời Lê Trung Hưng có ý nghĩa quan trọng trong hồ sơ, cho thấy những dấu mốc mang tính lịch sử của thiền phái Trúc Lâm. Theo ông Tín, điều này rất có ý nghĩa cho việc xây dựng lịch sử thăng trầm của nhà Trần, của vùng đất khi xây dựng hồ sơ di sản UNESCO.