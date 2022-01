Thực hư chuyện "Người đẹp Tây Đô" Việt Trinh giải nghệ

Your browser does not support the audio element.

Chiều ngày 6/1, thông tin diễn viên Việt Trinh giải nghệ được chia sẻ rầm rộ trên các trang mạng xã hội thu hút sự quan tâm của khán giả. Thông tin này xuất phát từ buổi livestream với người hâm mộ của cô.

Nữ diễn viên xác nhận với PV Dân trí những thông tin được chia sẻ trên livestream. Trong lúc nói về kế hoạch của bản thân, Việt Trinh tâm sự, thời gian qua cô không còn xuất hiện nhiều trước công chúng một phần do dịch Covid-19 kéo dài và bản thân cô muốn tập trung chăm lo cho con trai cũng như công việc đạo diễn.