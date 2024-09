Thực hư chuyện mang sách phơi kín hai bên đường trước cổng trường

Những ngày gần đây, các fanpage trên mạng xã hội xôn xao trước hình ảnh sách vở được mang phơi kín hai bên đường trước cổng trường học sau mưa lũ. Một số cá nhân cũng như fanpage chia sẻ: "Trước cổng trường Tiểu học và THCS Đào Thịnh, huyện Trấn Yên, Yên Bái, kín 2 bên đường là sách vở của các em học sinh phải mang phơi cho khô sau khi nước lũ rút. Các thầy cô giáo phải rửa sạch từng quyển sách trước khi mang đi phơi. Tuy nhiên việc sử dụng lại thực sự là rất khó khăn, nhưng mọi người không ngừng hi vọng..." Hình ảnh này thực sự đã lấy được cảm xúc của người đọc nên nhận được nhiều bình luận, chia sẻ. Trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Tuấn Dũng, Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học - THCS Đào Thịnh thông tin, cách cổng trường khoảng 150m - 200m có một hộ gia đình làm nghề thu gom giấy vụn. Trong trận mưa do hoàn lưu bão số 3, kho chứa giấy vụn của gia đình này bị ngập. Hình ảnh đang lan truyền trên mạng xã hội là số lượng giấy vụn được hộ gia đình này thu mua từ các nơi bị ướt trong kho mang ra phơi ngày 15/9. Có người đi qua đã chụp được hình ảnh này đưa lên mạng xã hội gây hiểu nhầm là sách vở của học sinh nhà trường. Ngày 15/9 học sinh Trường Tiểu học và THCS Đào Yên chưa đi học. Ngày 16/9 các em mới trở lại trường học bình thường. Ông Dũng khẳng định những thông tin đang lan trên mạng xã hội về chuyện sách vở học sinh của trường bị ướt, giáo viên phải rửa sạch từng quyển, mang ra cổng trường phơi là không đúng sự thật. Theo ông Dũng, trường Tiểu học và THCS Đào Thịnh được xây dựng ở vị trí cao nên trong đợt mưa lũ vừa qua nước chỉ ngập láng sân trường. Trường còn là nơi trú tạm của nhiều hộ gia đình ở gần đó nhưng có địa thế thấp hơn. Vì vậy, về cơ sở vật chất cũng như sách vở của học sinh toàn trường không bị ảnh hưởng, thiệt hại do mưa lũ từ hoàn lưu cơn bão số 3. Trường Tiểu học và THCS Đào Thịnh có gần 400 học sinh đang theo học.