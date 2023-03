Thực hư chuyện học sinh ở TP.HCM bị dụ chở đi vì 'ba bị tai nạn'

Chiều tối 22/3, trả lời Zing, ông Nguyễn Thái Vĩnh Nguyên, Trưởng phòng GD&ĐT Thủ Đức, khẳng định câu chuyện đang được lan truyền trong các nhóm phụ huynh là sai sự thật, hoàn toàn không có chuyện trẻ bị người lạ dụ dỗ chở đi.

Ông Nguyên nói rằng vấn đề an toàn, an ninh trường học luôn được phòng nhắc nhở thường xuyên. Các trường cũng tăng cường cảnh giác và siết chặt an ninh ở khu vực trường học.