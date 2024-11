Thực hư Beyoncé nhận 10 triệu USD từ bà Harris

Mẹ ruột đã lên tiếng đính chính thông tin Beyoncé nhận 10 triệu USD cho vài phút xuất hiện tại buổi mít tinh tranh cử vào cuối tháng 10. Page Six đưa tin ngày 16/11, Tina Knowles, mẹ của Beyoncé, đã đáp trả tin đồn nữ ca sĩ được trả 10 triệu USD để xuất hiện tại buổi vận động tranh cử của bà Kamala Harris ở Houston, Texas, Mỹ, vào ngày 25/10. Người lan truyền thông tin là Candace Owens, nhà bình luận kiêm học giả chính trị người Mỹ có hơn 6,1 triệu người theo dõi trên X và 5,4 triệu fan trên Instagram.

Mẹ của Beyoncé bác bỏ tin đồn nữ ca sĩ nhận 10 triệu USD từ bà Harris Trên Instagram, bà Tina chia sẻ ảnh chụp màn hình bài đăng của Candace đã bị làm mờ, kèm dòng cảnh báo: “Thông tin sai sự thật. Đã được kiểm tra bởi bên thứ 3”. “Vậy là Instagram đã gắn cờ tin này là tin giả và gỡ xuống. Nó được gọi là thông tin sai sự thật. Thật đáng buồn khi các nền tảng khác thiếu tính chính trực vẫn còn tồn tại. Lời nói dối là Beyonce được trả 10 triệu USD để phát biểu tại cuộc mít tinh ở Houston cho Phó Tổng thống Kamala Harris. Thực tế là Beyoncé không nhận được một xu nào khi phát biểu tại cuộc vận động tranh cử của Phó Tổng thống Kamala Harris tại Houston”, người phụ nữ 70 tuổi viết. Bà Tina nhấn mạnh ngôi sao nhạc pop phải tự chi trả toàn bộ chi phí cho cô và nhân viên của mình để có mặt tại sự kiện tranh cử. “Họ không chỉ nói dối và thiếu tôn trọng tên tuổi của Beyoncé, mà còn cố gắng làm giảm uy tín quyền lực của phó tổng thống. Khi nào thì những lời nói dối và tin đồn mới dừng lại? Tất nhiên là các bạn không thấy điều này trên báo chí!”, bà Tina bức xúc. Chia sẻ của mẹ Beyoncé nhận được sự đồng tình từ đông đảo cư dân mạng, bao gồm nam ca sĩ John Legend - từng biểu diễn tại cuộc mít tinh của bà Harris ở Philadelphia. Anh bình luận: “Hãy cho họ biết, cô Tina! Tất cả chúng tôi đều biểu diễn/xuất hiện miễn phí vì chúng tôi quan tâm đến tương lai của đất nước mình”, giọng ca All of Me viết. Sáng sớm 19/11, Candace Owens có động thái phản bác bà Tina bằng dòng trạng thái ngắn trên X: “Mẹ của Beyoncé đã tấn công tôi trên Instagram và phản ứng của công chúng không như bà mong đợi”. Công chúng Mỹ cũng chia thành 2 phe trong trường hợp này. Một bộ phận phản đối đưa tin không có bằng chứng xác thực. Số khác cho rằng cả Beyoncé lẫn Oprah Winfrey và Cardi B đều nhận tiền từ bà Harris.

Beyoncé phát biểu tại buổi mít tinh vận động tranh cử của bà Harris vào cuối tháng 10. Trước mẹ Beyoncé, bà Winfrey lên tiếng phủ nhận thông tin nhận một triệu USD cho sự ủng hộ đối với Phó Tổng thống Mỹ. Nữ hoàng truyền hình khẳng định không được trả tiền cá nhân, nhưng công ty riêng Harpo Productions vẫn được thanh toán các chi phí tổ chức sự kiện vào tháng 9. Trên Deadline, Adrienne Elrod, cựu cố vấn cấp cao kiêm phát ngôn viên cho chiến dịch tranh cử của bà Kamala Harris, cũng đưa ra tuyên bố tương tự. Theo bà Elrod, chiến dịch phải trả các khoản phí phụ trợ để tổ chức sự kiện vì Luật Tài chính chiến dịch của Ủy ban Bầu cử Liên bang Mỹ yêu cầu, còn không mất tiền để mời các ngôi sao. Theo Tiền Phong