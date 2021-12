Thực hiện ngay 3 cách sau để giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng

Your browser does not support the audio element.

TS Phạm Văn Bình cho biết, Phó Giám đốc Bệnh viện K cho biết, có tới 70-80% bệnh nhân ung thư đại trực tràng ở Việt Nam được phát hiện bệnh ở giai đoạn muộn. Mỗi năm, Bệnh viện K điều trị khoảng 4.000 - 5.000 ca ung thư đại trực tràng, đặc biệt, ngày càng có nhiều người trẻ mắc căn bệnh này.

Theo TS Bình, sở dĩ ung thư đại trực tràng ở nước ta cũng như nhiều nước đang phát triển tăng nhanh do liên quan trực tiếp đến lối sống, chế độ ăn. Người dân dần thích nghi với lối sống của phương Tây, trong đó béo phì, ít vận động, tiêu thụ nhiều thịt đỏ, ăn ít trái cây và rau xanh, nạp nhiều chất béo, thức ăn nhanh, uống nhiều rượu, hút thuốc lá... là những yếu tố nguy cơ gia tăng tỉ lệ mắc bệnh.

Căn bệnh này liên quan mật thiết đến lối sống. Việc thay đổi lối sống, sinh hoạt khoa học, tầm soát chủ động sẽ giúp giảm nguy cơ mắc căn bệnh này.

1. Kiểm soát polyp đại tràng

Ung thư đại tràng thường bắt đầu lành tính (còn được gọi là polyp). Polyp không phải là u nhưng là một tổn thương có hình dạng giống như một khối u, có cuống hoặc không, do niêm mạc đại tràng và tổ chức dưới niêm mạc tăng sinh tạo thành. Polyp không phải là ung thư nhưng chúng có thể phát triển thành ung thư sau một thời gian dài.