Thúc đẩy 'ngoại giao số' để đưa doanh nghiệp công nghệ Việt vươn ra toàn cầu

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, Việt Nam cần chủ động tham gia giải những bài toán mang tính toàn cầu, từ đó thể hiện trách nhiệm toàn cầu đối với quốc tế. Sáng ngày 28/11, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Nguyễn Mạnh Hùng có buổi gặp mặt, làm việc với các Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài vừa được bổ nhiệm năm 2024. Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt tại buổi gặp mặt. Ảnh: Lê Anh Dũng Tham dự có lãnh đạo các Vụ, Cục trực thuộc Bộ TT&TT và đại diện các tập đoàn doanh nghiệp Viettel, VNPT, MobiFone, FPT và CMC. Đoàn công tác Bộ Ngoại giao do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao (BNG), Đại sứ Việt Nam tại Liên hợp quốc, Đỗ Hùng Việt dẫn đầu. Tại buổi tiếp, Thứ trưởng BNG Đỗ Hùng Việt thay mặt Đoàn trưởng các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2025-2028 thông tin, đợt bổ nhiệm năm 2024 có tổng cộng 26 đồng chí, trong đó 20 đồng chí đại sứ, 6 đồng chí Tổng lãnh sự, đại diện cho Việt Nam tại 46 quốc gia và 01 tổ chức quốc tế. Thúc đẩy “ngoại giao số” Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, Việt Nam cần chủ động tham gia giải những bài toán mang tính toàn cầu, từ đó thể hiện trách nhiệm toàn cầu đối với quốc tế. Trong đó, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh: “các bài toán toàn cầu hiện nay chủ yếu được giải bởi công nghệ số”, ví dụ như già hóa dân số, biến đổi khí hậu, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo… Hiện Bộ TT&TT đã ký kết thỏa thuận hợp tác số cấp Bộ với một số đối tác và dự định thúc đẩy các thỏa thuận này lên cấp quốc gia, thay thế cho những bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác (MoU) thông thường. Bộ trưởng TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng chủ trì buổi làm việc với Trưởng các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Ảnh: Lê Anh Dũng Cũng tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng đề nghị các đại sứ, tổng lãnh sự mới được bổ nhiệm tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ Việt Nam đi ra nước ngoài, tìm kiếm cơ hội đầu tư, kết nối và phát triển, đồng thời thu hút nhân tài công nghệ nước ngoài phục vụ cho sự nghiệp phát triển của đất nước nói chung và các doanh nghiệp nói riêng. Theo Thứ trưởng BNG Đỗ Hùng Việt, thời gian vừa qua, Bộ TT&TT và Bộ Ngoại giao đã phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai thông tin đối ngoại, cũng như chuyển đổi số, đặc biệt ngoại giao số - ngoại giao công nghệ được coi là một nội dung quan trọng đối với các đồng chí trưởng đại diện vừa được bổ nhiệm để triển khai trong thời gian tới, từ đó góp phần thiết thực vào thành tựu chung của Đất nước, Đảng và Chính phủ. Ngoài ra, trong khuôn khổ Liên hợp quốc, xu hướng hiện nay là xây dựng thể chế, quy định về quản trị công nghệ (trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số…), do đó cần thiết có sự chung tay tích cực của doanh nghiệp Việt Nam, các cơ quan chuyên trách của Bộ TT&TT vào quá trình này để định hình luật lệ quốc tế, “đảm bảo lợi ích tốt nhất cho doanh nghiệp và quốc gia”. Làm chủ công nghệ số, thu hút nhân tài quốc tế Theo Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng, để tránh nguy cơ trở thành điểm trung chuyển sản phẩm, thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) vào Việt Nam hiện nay phải gắn liền với chuyển giao công nghệ cao và đưa chuỗi sản xuất công nghiệp phụ trợ về Việt Nam, từ đó tăng hàm lượng giá trị nội địa trong hàng hóa. Người đứng đầu Bộ TT&TT chia sẻ, doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam đi ra nước ngoài là bài toán bắt buộc, nếu không muốn bị chinh phục. Bên cạnh đó, họ còn có nhu cầu làm chủ công nghệ số; điều này dẫn đến làn sóng thâu tóm và mở văn phòng đại diện ở nước ngoài. “Việt Nam cần đi ra nước ngoài bằng sức mạnh của chính mình. Chuyển đổi số không gắn liền với làm chủ công nghệ số sẽ đặt đất nước vào tình thế ‘nguy hiểm’”, Bộ trưởng TT&TT nói. Theo đó, nhân tài số là cách duy nhất để làm chủ công nghệ số. Hiện nay chế độ đãi ngộ của các công ty công nghệ Việt Nam không thua kém so với những doanh nghiệp quốc tế, do đó đề nghị các trưởng đại diện tăng cường thông tin cho kiều bào, đối tác để thu hút nguồn nhân lực công nghệ chất lượng cao sang Việt Nam làm việc. Về quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng tái khẳng định vị thế, khát vọng mới của Đất nước, dân tộc đặt ra những trách nhiệm quốc tế mới. “Việt Nam cần chia sẻ những câu chuyện của mình với quốc tế, góp sức giải quyết những bài toán toàn cầu”. Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng đề nghị các trưởng đại diện Việt Nam ở nước ngoài tích cực “đặt hàng” Bộ TT&TT các nội dung, hình ảnh, chương trình xúc tiến hợp tác… mặt khác, tiếp thu những tri thức quốc tế để lan tỏa ở trong nước. Lãnh đạo BNG cho biết, những nội dung chia sẻ tại buổi làm việc là hành trang hữu ích để các đại sứ, tổng lãnh sự vừa được bổ nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ trong ba năm nhiệm kỳ, khẳng định BNG và Bộ TT&TT sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, chia sẻ định hướng trong những lĩnh vực có liên quan.