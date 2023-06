Thúc đẩy hợp tác giữa ASEAN và đối tác trong quản lý dòng di cư

Cùng ngày, tại Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc đã diễn ra Hội nghị về Chính sách quản lý di dân ASEAN. Hội nghị do đồng chí Hứa Cam Lộ, Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc chủ trì.

Ngày 28/6, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc và dự Hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 14 của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF), Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã tháp tùng Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Khu mới Hùng An tại tỉnh Hà Bắc.

Đồng chí Vương Tiểu Hồng, Uỷ viên Quốc vụ, Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc phát biểu khai mạc Hội nghị.

Phát biểu tham luận tại hội nghị, thay mặt Đoàn đại biểu Bộ Công an Việt Nam, Thứ trưởng Lương Tam Quang trân trọng cảm ơn Bộ Công an, Cơ quan Quản lý di dân quốc gia Trung Quốc đã gửi lời mời Bộ Công an Việt Nam tham dự Hội nghị về Chính sách quản lý di dân ASEAN; bày tỏ ghi nhận, đánh giá cao ý tưởng và công tác tổ chức hội nghị chu đáo, trọng thị của nước chủ nhà Trung Quốc.

Thứ trưởng Lương Tam Quang nêu rõ: “Bộ Công an Việt Nam tin tưởng, với sự chuẩn bị chu đáo của các đồng nghiệp Trung Quốc và sự tham gia tích cực của các nước, Hội nghị về chính sách quản lý di dân ASEAN sẽ thành công tốt đẹp, tiếp tục góp phần tăng cường, thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa các nước trên lĩnh vực quản lý di dân và xuất nhập cảnh ngày càng tốt đẹp, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới”.