Thức ăn bảo quản trong tủ lạnh được bao lâu nếu mất điện?

Mùa hè, nhu cầu sử dụng điện tăng cao, tôi thấy nhiều nơi kêu ca chuyện mất điện. Vậy việc bảo quản thực phẩm ra sao nếu nhà mất điện và làm thế nào để biết thực phẩm trong tủ đã bị hỏng? (Lê An, Vĩnh Long).

Khi không có điện, tủ lạnh có khả năng vẫn giữ được nhiệt độ đủ an toàn cho thực phẩm trong khoảng 4 giờ nếu tủ luôn đóng. Thực phẩm trong ngăn đá sẽ giữ được độ lạnh 1 giờ nếu chỉ chứa đầy một nửa và có thể lên tới 2 giờ nếu ngăn đá chứa đầy thực phẩm (càng nhiều thực phẩm trong ngăn đá, hơi lạnh càng giữ được lâu).

Tuy nhiên, bạn không nên kiểm tra nhiệt độ thực phẩm thường xuyên vì việc mở tủ sẽ làm mất hơi lạnh và làm tăng nhiệt độ bên trong tủ, từ đó sẽ rút ngắn thời gian bảo quản thực phẩm trong tủ khi bị mất điện.

Làm thế nào để biết thực phẩm trong tủ đã bị hỏng?

Trong khi bị mất điện, bạn có thể sử dụng nhiệt kế ở bên trong tủ lạnh và ngăn đá để xác định xem liệu thực phẩm có còn an toàn hay không. Thông thường, nhiệt độ bên trong tủ lạnh nên ở ngưỡng 4 độ C hoặc thấp hơn; ngăn đá nên ở mức âm 17 độ C hoặc thấp hơn. Nếu bạn không có nhiệt kế đo nhiệt độ bên trong tủ lạnh, bạn có thể đo nhiệt độ từng loại thực phẩm để xem xem liệu thực phẩm còn ăn được hay không.