Thuận Nguyễn cần bác sĩ chăm sóc vì phải giảm cân quá nhiều

Ken xuất hiện với hai hình ảnh trái ngược trong Bẫy Ngọt Ngào: khỏe mạnh ở nửa đầu phim, và tiều tụy, ốm yếu ở cuối phim. Để hóa thân trọn vẹn vào nhân vật, Thuận Nguyễn đã trải qua quá trình giảm cân, rồi lại tăng cân vô cùng khắc nghiệt. Nam diễn viên cùng huấn luyện viên thể hình của mình phải thiết lập chế độ ăn uống và tập luyện khắt khe để đạt được mục tiêu đề ra.

Your browser does not support the video tag.

Clip hành trình giảm hơn 20kg của Thuận Nguyễn trong "Bẫy Ngọt Ngào".

Trên thực tế, để thuận lợi cho lịch ghi hình, Thuận Nguyễn đã giảm cân và quay những cảnh cuối phim trước. Đó là hành trình vô cùng gian khổ khi phải tính từng ngày để kiểm soát cân nặng, kết hợp nhiều phương pháp với nhau như nhịn ăn, nhịn uống, xông hơi…

Ý chí và cái tâm với nghề đã giúp Thuận Nguyễn giảm thành công từ 92 kg xuống khoảng 70 kg, mang đến một hình ảnh Ken tiều tụy và hốc hác đến trơ xương ở giai đoạn cuối đời của nhân vật.