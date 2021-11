Thừa Thiên Huế thêm 32 ca mắc mới, có 12 ca cộng đồng

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đề nghị tiếp tục nâng cao năng lực hệ thống y tế, nhất là y tế cơ sở; chuẩn bị sẵn sàng và thành lập ngay các đội y tế lưu động và vận hành hiệu quả những nơi dịch bùng phát, địa bàn dịch phức tạp; tổ chức tiêm chủng nhanh, kịp thời, hiệu quả ngay sau khi được phân bổ vaccinebảo đảm an toàn, khoa học, hiệu quả…

