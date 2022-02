Thừa Thiên - Huế: Phát động Tết trồng cây Xuân Nhâm Dần

Phát biểu tại lễ phát động, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Hải Minh cho biết, năm 2021, diện tích rừng toàn tỉnh tiếp tục được quản lý bảo vệ tốt, số vụ phá rừng và diện tích bị phá giảm so với năm 2020, toàn tỉnh đã thực hiện trồng rừng hơn 5.490,6 ha, trong đó trồng mới gần 1,47 triệu cây xanh, đạt 98,1% so với kế hoạch đề ra; tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động nâng cao năng suất, chất lượng rừng thông qua hoạt động quản lý rừng bền vững. Đến nay toàn tỉnh đã có hơn 10.708 ha rừng được cấp chứng chỉ rừng FSC.

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên – Huế tham dự “Tết trồng cây”

Thông qua “Tết trồng cây”, lãnh đạo Thừa Thiên – Huế hy vọng rằng, các cơ quan ban ngành, địa phương, mọi người dân đều phải có trách nhiệm bảo vệ môi trường sinh thái, cần xem việc trồng và bảo vệ cây xanh là một trong những việc làm hết sức thiết thực để thực hiện mục tiêu phát triển bền vững, cùng với đó triển khai đồng bộ, mạnh mẽ hơn nhiều giải pháp bảo vệ môi trường khác, trên cơ sở cách ứng xử phù hợp, trách nhiệm với thiên nhiên.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Hải Minh kêu gọi mọi người dân, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trong và ngoài tỉnh, các tổ chức quốc tế hãy chung tay, chung sức, đồng lòng, đồng hành, hỗ trợ tỉnh trong việc trồng cây gây rừng; người người trồng cây, trồng cây nào tốt cây đó; các địa phương phấn đấu trồng cây phân tán trong năm 2022 hoàn thành và vượt so với kế hoạch đề ra. Đồng thời tiếp tục hưởng ứng mạnh mẽ phong trào “Trồng 1 tỷ cây xanh cho Việt Nam giai đoạn 2021-2025” do Thủ tướng Chính phủ phát động và phong trào “ngày Chủ Nhật xanh”, nói không với rác thải nhựa do UBND tỉnh phát động. Hướng đến mục tiêu xây dựng môi trường Xanh - Sạch - Sáng, xứng tầm với thành phố du lịch của cả nước, thành phố Văn hóa ASEAN.