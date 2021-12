Thừa Thiên - Huế: Mưa lớn kéo dài, nhiều nơi ngập lụt và sạt lở

Theo Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên - Huế, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió tây trên cao nên từ ngày 25/12 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Mưa lớn cùng với việc thủy điện điều tiết lũ đã gây ngập úng cục bộ ở một số nơi, nước đã tràn vào nhiều hộ dân vùng thấp trũng.

Mưa lớn ở mức hơn 500 mm đã khiến đoạn QL1A (vị trí Km882+600 đến 882+800) qua địa phận xã Lộc Tiến (huyện Phú Lộc) bị ngập lụt, nước dâng cao 15 cm chảy tràn qua mặt đường.