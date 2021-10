Thừa Thiên - Huế: Mưa lớn gây ngập lụt, nhiều nơi sạt lở

Ban Chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh đã ra thông báo cảnh báo khẩn cấp đối với 7 địa điểm có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Trong đó, lũ quét, sạt lở đất có nguy cơ cao sẽ xảy ra ở các tuyến đường: tuyến 71 từ Phong Xuân đến Thủy điện Rào Trăng 3, A Lin B2, A Lin B1 (huyện Phong Điền); xã Hương Bình, Bình Thành, Bình Tiến, Hương Văn, Hương Vân (Hương Trà); Đoạn đèo A Co trên tuyến QL 49A, đường Hồ Chí Minh, đường C5 xã Hương Phong (huyện A Lưới); Dọc tuyến đường tránh Huế (Hương Thủy) và phường An Tây, xã Thủy Bằng, xã Hương Phong, Hương Hồ, Hương Thọ (TP. Huế).

Ngoài ra, nước biển tràn, gây sạt lở đoạn qua thôn Tân An (xã Phú Thuận, huyện Phú Vang) trên chiều dài 1 km. Đến nay Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã điều động các chiến sỹ của Đồn BP cửa khẩu cảng Thuận An và Hải đội 2 phối hợp với lực lượng địa phương sử dụng bao tải và phương tiện xử lý, gia cố tạm thời điểm sạt lở tại này.

Trước diễn biến phức tạp, nguy hiểm của mưa lũ, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa có công điện yêu cầu UBND các huyện, thị xã và TP Huế tổ chức triển khai sơ tán dân vùng có nguy cơ lũ quét, sạt lở ở vùng núi, vùng gò đồi, các khu vực thấp trũng, ngập úng đô thị trọng điểm. Lên phương án di dân trong tình hình dịch bệnh Covid-19.

Chỉ đạo các phòng ban chức năng, các địa phương rà soát các đối tượng dễ bị tổn thương như trẻ em, người cao tuổi, phụ nữ đang mang thai hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi, người khuyết tật, người bị bệnh hiểm nghèo để chủ động sơ tán đến nơi an toàn.

Yêu cầu Sở GD&ĐT, UBND các huyện, thị xã và TP. Huế tăng cường theo dõi sát diễn biến của mưa lũ, tăng cường chỉ đạo các trường học đảm bảo an toàn cho học sinh, cán bộ, giáo viên; các chủ công trình hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện tổ chức trực ban theo dõi, thực hiện nghiêm túc quy trình vận hành đã được phê duyệt đảm bảo an toàn công trình và an toàn vùng hạ du. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Công an tỉnh và các địa phương sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để kịp thời triển khai ứng cứu khi có yêu cầu; đảm bảo an toàn tại các khu cách ly y tế.

Cơ quan chức năng dự báo, mực nước trên sông Hương tại Kim Long và sông Bồ tại Phú Ốc có khả năng lên trên báo động II, đến trên báo động III, các sông khác trong tỉnh sẽ dâng cao, khu vực ven biển mức triều khá cao làm chậm khả năng thoát lũ và gây ngập úng kéo dài. Tình hình mưa lớn có thể tiếp tục diễn biến phức tạp cho đến ngày 28/10.

Hiện tại theo ghi nhận của PV, toàn tỉnh Thừa Thiên – Huế vẫn đang có mưa vừa, mưa to.