Thừa Thiên Huế: Kiểm tra các khu vực có nguy cơ sạt lở

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương cũng đã đến thị sát hiện trường có nguy cơ sạt lở làm ảnh hưởng đến một số hộ dân ở thị trấn Khe Tre (huyện miền núi Nam Đông). Qua đó, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, trước mắt chính quyền địa phương lên phương án, chủ động huy động lực lượng di dời các hộ dân đến nơi an toàn mỗi khi mưa bão. Đồng thời tỉnh sẽ có kiến nghị với các Bộ, ngành liên quan để có giải pháp hỗ trợ tối ưu nhất cho người dân trong thời gian tới.

Thị sát vị trí mái taluy dương tuyến 2 đường ven biển Cảnh Dương vào khu du lịch Laguna. Đây là khu vực thường xuyên xảy ra sạt lở vào mỗi mùa mưa bão, ảnh hưởng đến việc đi lại, an toàn của người dân xung quanh khu vực.

Qua khảo sát, ông Nguyễn Văn Phương nhấn mạnh, mặc dù đã xây dựng hệ thống tường chắn tạm thời bằng rọ đá xếp dọc theo chân mái kè taluy để ngăn chặn phần đất đá mái taluy có khả năng tiếp tục sạt lở nhưng đây là vị trí vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ sạt lở. Do đó, mỗi khi có mưa bão, chính quyền địa phương phải cắt cử người điều tiết giao thông, đảm bảo an toàn cho người dân đi lại. Đồng thời yêu cầu Ban quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh khẩn trương hoàn thành việc xây dựng tuyến tránh qua khu vực sạt lở hiện tại trên tuyến 2 đường ven biển Cảnh Dương nhằm đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn cho người dân khi lưu thông trong mùa mưa bão.