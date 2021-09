Thừa Thiên Huế: Chủ động ứng phó thiên tai trong bối cảnh dịch bệnh COVID - 19

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở NN&PTNT, Sở Công thương căn cứ chức năng, nhiệm vụ tăng cường công tác quản lý nhà nước về an toàn đập, hồ chứa nước theo quy định của pháp luật; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện lệnh vận hành hồ chứa và đề nghị các chủ đập thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm các quy định về bảo đảm an toàn hồ đập, thường xuyên theo dõi chặt chẽ, dự báo chính xác, cảnh báo sớm, kịp thời tình hình mưa, lũ và rủi ro thiên tai để tổ chức vận hành an toàn tuyệt đối và hiệu quả các hồ thủy điện, thủy lợi; theo dõi, đôn đốc quá trình triển khai thực hiện của các đơn vị, địa phương.

Được biết trong năm 2020 vừa qua, thiên tai tại Thừa Thiên Huế diễn ra dị thường, khốc liệt, không theo quy luật. Đặc biệt, từ tháng 9 đến giữa tháng 12, bão, lũ xảy ra liên tiếp, với quy mô rộng lớn, cường độ rất mạnh; mực nước trên sông Bồ vượt đỉnh lũ lịch sử năm 1999. Tình trạng “bão chồng bão”, “lũ chồng lũ” chưa từng có trong nhiều năm qua đã gây thiệt hại rất lớn về người và tài sản, ảnh hưởng nặng nề đến đời sống và sản xuất của hàng triệu người dân.