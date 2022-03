Thừa Thiên-Huế: Bóc mẽ chiêu thức lừa đảo bằng hình thức tuyển CTV

Bà T.H.D. (43 tuổi), một nạn nhân cho biết, trước đó, do có nhu cầu tìm kiếm việc làm trong thời gian dịch Covid-19, bà đã liên hệ vào một Fanpage tìm kiếm việc làm trên Facebook. Sau khi liên hệ, bà được hướng dẫn làm CTV online.

Cứ thế, sau mỗi lần bị hại chuyển khoản thành công, các đối tượng lại đưa ra lý do để buộc các nạn nhân tiếp tục chuyển tiền nếu không thì số tiền trước đó sẽ không thể hoàn lại.

Theo bà D., lúc đầu, các đối tượng hướng dẫn bà mua hàng trên hệ thống Lazada với mỗi sản phẩm bà sẽ được hưởng 10% giá trị. Sản phẩm đầu tiên mà các đối tượng gửi cho bà thanh toán có giá trị là 300.000 đồng, sau khi thanh toán thành công, khoảng 10 phút sau, bà D. được các đối tượng chuyển khoản lại 330.000 đồng vào tài khoản của mình.

"Tiếp đó, tôi được các đối tượng gửi cho một sản phẩm có giá trị là 3 triệu đồng, tuy nhiên, khi tôi chuyển khoản thành công thì họ thông báo quá trình giao dịch của tôi đã bị lỗi. Khi tôi hỏi họ bây giờ phải làm sao để nhận lại được số tiền đã chuyển cùng hoa hồng, họ đề nghị tôi tiếp tục thực hiện lại giao dịch, thế nhưng mỗi lần tôi thực hiện giao dịch chuyển tiền thành công qua tài khoản thì các đối tượng lại thông báo tôi đã làm sai các bước chuyển tiền nên hệ thống không xử lý được", bà D. kể lại.

Cũng theo bà D., sau nhiều lần thực hiện theo yêu cầu của các đối tượng, số tiền trong tài khoản của bà cũng dần cạn kiệt, khi bà thông báo với các đối tượng bà không còn khả năng để thực hiện giao dịch thì các đối tượng lập tức chặn tất cả các liên hệ với bà. Lúc này, bà mới biết được bản thân đã bị lừa nên bà nên làm đơn trình báo gửi cho cơ quan chức năng.

Qua các vụ việc kể trên, cơ quan công an khuyến cáo, người dân cần nâng cao cảnh giác, phòng ngừa, tuyên truyền cho người thân, bạn bè. Đồng thời, thông báo ngay cho cơ quan công an gần nhất khi phát hiện hoặc nghi ngờ hoạt động có dấu hiệu lừa đảo để cơ quan công an kịp thời ngăn chặn, xử lý.