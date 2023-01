Thua lỗ vẫn mua vàng đón vía Thần Tài

Giá vàng “dậy sóng”, doanh nghiệp bội thu

Những năm gần đây, người dân mua khá nhiều vàng để cầu may trong ngày vía Thần Tài (mồng 10 tháng Giêng). Chị Nguyễn Hồng Hạnh (Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết, gia đình chị kinh doanh nên có thói quen mua vàng ngày vía Thần Tài cầu may. Mỗi năm, chị Hạnh mua 1 chỉ vàng và chọn sản phẩm vàng in hình linh vật của năm hoặc nhẫn tròn trơn.

“Tôi mua cầu may một chỉ vàng và giữ làm kỷ niệm nên không quan tâm nhiều về đà tăng của giá vàng. Giá tăng cao, chỉ thêm khoảng 100 nghìn đồng so với ngày thường”, chị Hạnh chia sẻ.

Ngày vía Thần Tài giúp các doanh nghiệp kinh doanh vàng “bội thu”. Năm 2022, Tập đoàn Doji bán được 345.000 sản phẩm, đạt doanh số cao nhất từ trước tới nay. Năm nay, doanh nghiệp này cũng chuẩn bị khoảng 450.000 sản phẩm vàng, tăng hơn nhiều so với năm trước.

Cùng với nhu cầu tăng cao, mỗi dịp vía Thần Tài, giá vàng liên tục “nhảy múa”. Trong 3 phiên giao dịch liên tiếp, giá vàng tăng 1,5 triệu đồng/lượng. Giá vàng miếng SJC tăng vọt lên mức 68,6 triệu đồng/lượng (ngày 29/1), giá nhẫn tròn trơn 56,3 triệu đồng/lượng. Giá vàng tăng tới nửa triệu đồng/lượng mỗi ngày.

Tuy nhiên, chiều 30/1, giá vàng bất ngờ đảo chiều. Giá vàng miếng SJC từ giảm 1 đến 1,3 triệu đồng/lượng (tùy từng thương hiệu vàng), về mức 66,3 - 67,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá vàng nhẫn tròn trơn về mức 54 - 55,3 triệu đồng/lượng.