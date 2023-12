Thua đối thủ yếu, Barcelona vẫn giữ được ngôi đầu bảng Champions League

Hầu hết các bảng đấu Europa League đều đã ngã ngũ khi xác định các đội giành vé đi tiếp. Tuy nhiên, lượt cuối vòng bảng đêm nay có ý nghĩa quan trọng trong việc xác định đội đầu bảng để chiếm lợi thế trong bốc thăm chia cặp ở vòng knock-out. Đáng chú ý là các cặp đấu: Real Betis vs Rangers, West Ham vs Freiburg, Brighton vs Marseille.