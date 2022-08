Thú vị bánh pía truyền thống nhân cải thảo được làm thủ công ở Sóc Trăng

Các sản phẩm OCOP sau khi được công nhận sẽ được công bố và trao giấy chứng nhận xếp hạng. Doanh nghiệp, hộ gia đình được hướng dẫn sử dụng, in, dán nhãn OCOP và thứ hạng sao lên bao bì sản phẩm.

Bánh pía xưa có nhân mặn kết hợp giữa đậu xanh, củ cải muối với mỡ heo – mang tên can xại, sau thất truyền và người tiêu dùng quen với loại bánh pía nhân sầu riêng.

Vỏ của bánh pía can xại có 2 lớp. Bên ngoài gọi là lớp vỏ lụa sẽ được in chữ hoa văn và phải thật mỏng, dễ tróc khi bóc vỏ. Hiện nay các lò bánh sẽ in thương hiệu lên lớp vỏ này để dễ nhận diện.

Lớp vỏ thứ 2 còn quan trọng hơn khi bởi nếu cán mỏng quá thì không giữ nổi nhân bánh mà dày quá thì không đạt yêu cầu, ăn không ngon.

Đặc sản bánh pía can xại ở Sóc Trăng có đặc trưng là không ngọt gắt như các loại bánh pía khác. Nhân bánh can xại ngoài đậu xanh, mứt bí, mỡ lưng heo, lòng đỏ trứng muối, còn có cải thảo (cải khô, củ cải muối, gốc hành) tạo hương vị hấp dẫn cho người dùng.