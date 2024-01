Thủ tướng yêu cầu triển khai ngay thu phí không dừng ở sân bay dịp Tết

Đây là một trong những nội dung quan trọng trong Công điện số 10 của Thủ tướng về tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội Xuân 2024.

Công điện nêu dự báo trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội Xuân 2024, mật độ giao thông sẽ tăng rất cao, nguy cơ mất trật tự an toàn giao thông rất lớn.

Để phòng ngừa tai nạn và giữ gìn trật tự an toàn giao thông, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Công an quyết liệt chỉ đạo công an các địa phương triển khai phương án tuần tra, kiểm soát chặt chẽ, xử lý nghiêm minh vi phạm trật tự, an toàn giao thông, nhất là các tuyến đường cao tốc.