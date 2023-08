Thủ tướng yêu cầu lập đoàn kiểm tra an toàn hồ đập ở Lâm Đồng, Đắk Nông

Sạt trượt làm hư hỏng tài sản của người dân khu vực hồ thủy lợi Đông Thanh (Ảnh: Vũ Linh).

Để tiếp tục tập trung ứng phó với mưa lũ, sụt lún, sạt lở đất, bảo đảm an toàn hồ đập, an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, Đắk Nông và các địa phương khác ở khu vực Tây Nguyên tập trung chỉ đạo, triển khai lực lượng rà soát ngay các khu vực có nguy cơ sạt lở, sụt lún đất, kiểm tra công tác bảo đảm an toàn dân cư, an toàn hồ đập trên địa bàn.