Thủ tướng yêu cầu đánh giá khách quan các sự cố tiêm vaccine

Sáng 5/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp để tiếp tục thúc đẩy việc nhập khẩu, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, sản xuất vaccine và thuốc chữa bệnh.

Đã nhận 150 triệu liều vaccine

Bộ Y tế cho biết, đến nay tỷ lệ người từ 18 tuổi đã tiêm mũi một đạt 94%, tiêm mũi 2 đạt 69%, đây là tỷ lệ khá cao so với thế giới. Tổng số vaccine đã nhận và dự kiến tiếp nhận đến hết năm 2021 từ các nguồn mua, viện trợ, tài trợ đã có cam kết là khoảng hơn 200 triệu liều.

Đến hết ngày 3/12, Việt Nam đã tiếp nhận hơn 150 triệu liều vaccine, trong đó có gần 71,5 triệu liều mua từ nguồn ngân sách nhà nước và hơn 79 triệu liều từ nguồn viện trợ, tài trợ.