Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an có giải pháp cho hộ chiếu mẫu mới

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Quốc Chính).

Bên cạnh đó, kinh tế vĩ mô ổn định; lạm phát được kiểm soát trong bối cảnh chịu nhiều sức ép. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 tăng 0,4% so với tháng trước, bình quân 7 tháng tăng 2,54% so với cùng kỳ, cơ bản ổn định so với cùng kỳ từ năm 2018 đến nay; thị trường tài chính, tiền tệ cơ bản ổn định; lãi suất, tỉ giá duy trì hợp lý; tín dụng tăng 9,42% so với cuối năm 2021 và tăng 16,6% so với cùng kỳ; các cân đối lớn được bảo đảm. Thu ngân sách nhà nước ước đạt 77,5% dự toán, tăng 18,1%.

Lĩnh vực sản xuất công nghiệp tiếp đà phục hồi mạnh mẽ, các doanh nghiệp chủ động hơn về lao động và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đã phục hồi, mở rộng sản xuất; sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản ổn định; Thương mại, dịch vụ sôi động, phục hồi nhanh ở tất cả các ngành. Xuất nhập khẩu 7 tháng đạt gần 432 tỷ USD (tăng 14,8%), xuất siêu 764 triệu USD. Khách quốc tế 7 tháng đạt gần 1 triệu lượt (gấp 10 lần cùng kỳ).

Tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, thời gian qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành tiếp tục được triển khai đồng bộ, quyết liệt, bài bản.