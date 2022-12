Thủ tướng yêu cầu Bình Dương ưu tiên gỡ khó cho doanh nghiệp

Thủ tướng phát biểu kết luận cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Đây là lần thứ 2 trong năm nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với tỉnh.

Trước đó, trong buổi sáng, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khảo sát, nghe báo cáo về một số dự án hạ tầng giao thông trọng điểm có tính liên vùng trên địa bàn, gồm tuyến đường cao tốc TPHCM-Thủ Dầu Một-Chơn Thành; tuyến đường sắt Bàu Bàng-Thị Vải, Cái Mép; quy hoạch tuyến Metro Suối Tiên-Thành phố Mới Bình Dương-Bàu Bàng; tuyến Vành đai 3 TPHCM, vành đai 4 TPHCM, tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh báo cáo tại cuộc họp - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng cũng tới khảo sát dự án xây dựng mở rộng Nhà máy của Công ty TNHH PaiHong tại Khu công nghiệp Bàu Bàng; kiểm tra, khảo sát dự án Bệnh viện Đa Khoa Bình Dương mới tại TP. Thủ Dầu Một hiện đang chậm tiến độ.

Gần đây, Chính phủ đã tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết 24-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chương trình hành động của Chính phủ về phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ. Sau đó, Thủ tướng đã làm việc với TPHCM và lần này tiếp tục làm việc với Bình Dương để triển khai cụ thể hơn Nghị quyết của Bộ Chính trị và Chương trình hành động của Chính phủ, thúc đẩy các dự án hạ tầng trọng điểm liên vùng.

Đạt và vượt 30/34 chỉ tiêu kế hoạch năm 2022

Báo cáo tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Bình Dương cho biết, năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn, song nhờ nỗ lực, phấn đấu, tỉnh Bình Dương vẫn đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực, đặc biệt kinh tế có mức tăng trưởng khá cao. Dự kiến cả năm 2022, tỉnh đạt và vượt 30/34 chỉ tiêu kế hoạch.

Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) ước tăng 8,29%, GRDP bình quân đầu người đạt 170 triệu đồng; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, trong đó lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ chiếm đến 90%. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 8,9%. Thu ngân sách ước đạt gần 62.000 tỷ đồng, vượt 3% dự toán, đảm bảo các nhiệm vụ chi và điều tiết về ngân sách Trung ương. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt gần 61,5 tỷ USD, xuất siêu 10 tỷ USD. Các lĩnh vực văn hóa-xã hội tiếp tục có bước phát triển. An sinh xã hội được quan tâm. Đối ngoại tiếp tục đẩy mạnh. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Về giải ngân vốn đầu tư công, năm 2022 tỉnh Bình Dương được giao chi hơn 8.929 tỷ đồng, đến nay, tỉnh đã phân bổ chi tiết 100% cho các dự án theo quy định, song giải ngân mới đạt 48,20% kế hoạch, đứng thứ 15/63 địa phương xếp theo thứ tự từ thấp đến cao...

Tỉnh Bình Dương kiến nghị với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành liên quan một số nội dung về cơ chế và vốn liên quan các dự án: đường Vành đai 4 TPHCM; đường cao tốc TPHCM-Thủ Dầu Một-Chơn Thành; đường sắt Bàu Bàng-Thị Vải-Cái Mép; điều chỉnh vị trí quy hoạch ga An Bình và ga Dĩ An.

Bình Dương cũng đề xuất cho phép tỉnh huy động nguồn lực triển khai một số dự án khác trên địa bàn tỉnh; áp dụng mức trần dư nợ vay của ngân sách địa phương như TPHCM và Hà Nội để tiến hành các thủ tục phát hành trái phiếu chính quyền địa phương; tạm ứng nguồn cải cách tiền lương còn dư để đầu tư các dự án giao thông trọng điểm; cho phép tỉnh điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thành phố Thủ Dầu Một...