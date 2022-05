Thủ tướng: Việt Nam sẽ hỗ trợ 500.000 USD cho Ukraine

Hai Thủ tướng cũng trao đổi về vấn đề khu vực và quốc tế, nhất trí phối hợp chặt chẽ trên các diễn đàn quốc tế và khu vực như ASEAN, Mekong, Liên Hợp Quốc... tăng cường phối hợp ứng phó với các thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu, dịch bệnh…; phối hợp chặt chẽ triển khai Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP).

Hai nhà lãnh đạo cũng đã trao đổi lập trường về vấn đề Ukraine. Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ quan điểm toàn diện của Việt Nam về vấn đề nhân đạo, khẳng định Việt Nam hết sức coi trọng vấn đề nhân đạo và thông báo việc Việt Nam sẽ hỗ trợ nhân đạo 500.000 USD cho Ukraine thông qua các tổ chức nhân đạo quốc tế. Thủ tướng Kishida Fumio hoan nghênh quyết định này của Việt Nam.

Thủ tướng Kishida Fumio khẳng định tiếp tục hợp tác, hỗ trợ toàn diện Việt Nam trong phát triển kinh tế - xã hội (Ảnh: Mạnh Quân).

Về vấn đề Biển Đông, hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không, giải quyết các tranh chấp, bất đồng bằng biện pháp hòa bình, bao gồm tôn trọng đầy đủ các tiến trình ngoại giao và pháp lý, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS), thực hiện đầy đủ, toàn diện, hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), sớm hoàn tất Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu quả, thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế và có hiệu lực pháp lý…