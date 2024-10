'Thử tưởng tượng điều gì xảy ra nếu hệ thống ngân hàng dừng hoạt động 5 phút?'

Thử tưởng tượng, điều gì sẽ xảy ra nếu hệ thống ngân hàng dừng hoạt động 5 phút? Tác động chắc chắn sẽ vô cùng lớn”, Phó Thống đốc NHNN Phạm Tiến Dũng nói. Tại Hội thảo và Triển lãm Smart Banking 2024 do Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) và Tập đoàn IEC phối hợp tổ chức ngày 29/10, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Tiến Dũng khẳng định, về không gian pháp lý đối với chuyển đổi số, ngành ngân hàng rất mở và đạt được những thành quả nổi bật. Chẳng hạn, từ mở tài khoản bằng eKYC (năm 2021) đến việc chỉ cho phép mở tài khoản bằng căn cước công dân có gắn chip từ 1/10/2024, triển khai bảo lãnh cũng như cho vay trực tuyến hoàn toàn,... Đến nay, nhiều ngân hàng thương mại ghi nhận tỷ lệ giao dịch trên kênh số đạt khoảng 97-98%. Bên cạnh đó, ngành ngân hàng còn đóng vai trò kết nối với các ngành, lĩnh vực khác trong nền kinh tế. Đối với quá trình chuyển đổi số, ngành đã kết nối và tích hợp với dữ liệu của Bộ Công an, ngành viễn thông... “Kết nối và tích hợp là điểm mới, điểm sáng mà ngành ngân hàng đã làm được”, ông Phạm Tiến Dũng nói. Tuy nhiên, việc tích hợp với nhiều đơn vị cũng mang đến những nguy cơ liên quan đến an toàn bảo mật và gián đoạn vận hành. Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng phát biểu tại sự kiện. Ảnh: VNBA "Hiện tại, dữ liệu cho thấy chúng ta có hàng chục triệu khách hàng doanh nghiệp và khách hàng cá nhân. Thử tưởng tượng, điều gì sẽ xảy ra nếu hệ thống ngân hàng dừng hoạt động 5 phút? Tác động chắc chắn sẽ vô cùng lớn. Do đó, sau khi đã phủ sóng sản phẩm dịch vụ trên diện rộng, chúng ta phải hướng tới đảm bảo an toàn hoạt động và chiều sâu cho sản phẩm dịch vụ đó. Đây là thời điểm các ngân hàng phải quan tâm đến việc đảm bảo chất lượng tốt nhất cho các sản phẩm dịch vụ của mình”, Phó Thống đốc nhấn mạnh. Ông Phạm Tiến Dũng cho biết, sau khi Ngân hàng Nhà nước triển khai Quyết định 2345, Thông tư 17, số vụ việc lừa đảo đối với khách hàng cá nhân đã giảm rõ rệt. Dù vậy, không có một biện pháp nào là triệt để và hoàn hảo. “Các văn bản trên đã siết chặt việc mở tài khoản chính chủ khách hàng cá nhân. Tuy nhiên, từ đây xảy ra tình trạng lách quy định bằng mở tài khoản doanh nghiệp, lách xác thực sinh trắc học để phục vụ mục đích gian lận”, ông Phạm Tiến Dũng nêu thực trạng. Thời gian tới, ngành ngân hàng sẽ chú trọng hơn tới hoạt động mở tài khoản của doanh nghiệp, để đảm bảo xác thực được người đại diện hợp pháp của doanh nghiệp. Khi thực hiện giao dịch doanh nghiệp, nếu giao dịch lớn thì cần chữ ký để xác định người chịu trách nhiệm, đảm bảo khi xảy ra vấn đề thì truy vết được người ký. Tại Hội thảo, ông Nguyễn Quốc Hùng - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam - cho hay, trong 7 tháng đầu năm 2024, giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt tăng hơn 58,4% về số lượng và 35,1% về giá trị; qua kênh Internet tăng tương ứng 49,8% và 33,7%; qua kênh điện thoại di động tăng tương ứng 59% và gần 38%, qua QR Code tăng 106,8% về số lượng và 105,5% về giá trị so với cùng kỳ năm 2023. Đáng chú ý, giao dịch qua ATM giảm 13,4% về số lượng và giảm 6,13% về giá trị so với cùng kỳ năm 2023, cho thấy xu hướng dịch chuyển của người dân sang thanh toán không tiền mặt. “Đến nay, có hơn 37 triệu lượt khách hàng đăng ký thông tin sinh trắc học thành công. Đây được xem là một bước tiến tích cực giúp giảm thiểu rủi ro và bảo vệ người dùng trước các gian lận, lừa đảo", ông Nguyễn Quốc Hùng nói. Toàn ngành đã tập trung làm sạch 51 triệu dữ liệu khách hàng tại Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam và các tổ chức tín dụng, đảm bảo 100% dữ liệu khách hàng được xác minh với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.