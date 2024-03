Thủ tướng tới Auckland, lần đầu tiên thăm chính thức New Zealand

New Zealand và Việt Nam đều là thành viên của một số hiệp định thương mại khu vực như Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP), Hiệp định thành lập Khu vực thương mại tự do ASEAN - Australia - New Zealand (AANZFTA) và Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

"Đây là những hiệp định có cơ chế tự do, cởi mở và minh bạch dựa trên quy tắc hỗ trợ hệ thống thương mại toàn cầu và chúng tôi rất ủng hộ sự hợp tác của Việt Nam trong bối cảnh đó", Quyền Đại sứ Wendy Hinton nhận định.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt cho biết trong chuyến thăm New Zealand lần này của Thủ tướng Phạm Minh Chính, hai nước sẽ tiếp tục trao đổi về các biện pháp nhằm đẩy mạnh hơn nữa hợp tác song phương, trong đó có hợp tác trong những lĩnh vực truyền thống như là thương mại, đầu tư.

Đồng thời, trọng tâm hợp tác giữa hai nước cũng sẽ bao gồm các lĩnh vực mang tính gắn kết, giao lưu nhân dân, đặc biệt là hợp tác về lao động, giáo dục - đào tạo, nông nghiệp, nhất là về công nghệ mới trong nông nghiệp và những biện pháp để mở rộng thị trường xuất nhập khẩu sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao, đáp ứng được nhu cầu của cả hai bên.