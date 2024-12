Thủ tướng thăm các gian trưng bày tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024

Lễ khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024 đã diễn ra với nhiều tiết mục công phu, hoành tráng Sáng 19-12, Bộ Quốc phòng Việt Nam đã tổ chức Lễ khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024 tại khu vực sân bay Gia Lâm (Hà Nội).

Đại tướng Phan Văn Giang đón Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Triển lãm Dự khai mạc có Thủ tướng Phạm Minh Chính; Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình; Đại tướng Phan Văn Giang, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, cùng nhiều lãnh đạo bộ, ban, ngành trung ương. Về phía đại biểu quốc tế có Thượng tướng Khamliang Outhakaysone, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào; Đại tướng Tea Seiha, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia; Thượng tướng Álvaro López Miera, Bộ trưởng Bộ các Lực lượng vũ trang cách mạng Cuba; Trung tướng Khrenin Viktor Gennadievich, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Belarus; ngài Phumtham Wechayachai, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Thái Lan; Thiếu tướng Pehin Datu Lailaraja Dato Paduka Seri Haji Halbi, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thứ hai Brunei; ngài Byambatsogt Sandag, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mông Cổ; đại diện lãnh đạo Bộ Quốc phòng, chỉ huy quân đội nhiều nước trong khu vực và thế giới. Chương trình lễ khai mạc với chủ đề "Việt Nam - Hòa bình - Hợp tác - Phát triển" với 2.000 cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam biểu diễn. Trong đó, lực lượng Không quân Việt Nam bay chào mừng, Đặc công Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khuyển Biên phòng biểu diễn chào mừng triển lãm. Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu dự Lễ khai mạc triển lãm Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024 có tổng diện tích hơn 100.000 m2 với diện tích trưng bày trong nhà 15.000 m2 (tăng gấp đôi so với năm 2022) và ngoài trời hơn 20.000 m2. Triển lãm có sự tham gia của 66 đoàn đại biểu quốc tế và hơn 240 doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng đến từ 49 quốc gia. Các doanh nghiệp tham gia trưng bày, giới thiệu các phương tiện chiến đấu, giải pháp công nghệ, vũ khí, trang bị sử dụng cho lực lượng hải quân, lục quân, không quân, tác chiến không gian mạng và các trang thiết bị hậu cần, kỹ thuật. Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu bấm nút Khai mạc triển lãm Quốc phòng Nhiều sản phẩm của Việt Nam trưng bày, giới thiệu tại triển lãm do các cơ quan, đơn vị của Bộ Quốc phòng, như: Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Quân chủng Phòng không-Không quân, Quân chủng Hải quân, Học viện Kỹ thuật Quân sự, Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga, Binh chủng Tăng thiết giáp, Binh chủng Hóa học, Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự, Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel) và các công ty thương mại, dịch vụ của Bộ Quốc phòng nghiên cứu, chế tạo. Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Lễ khai mạc Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm các gian trưng bày các phương tiện chiến đấu, giải pháp công nghệ, vũ khí... Ảnh: Nhật Bắc Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm các gian trưng bày các phương tiện chiến đấu, giải pháp công nghệ, vũ khí... Ảnh: Nhật Bắc Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm các gian trưng bày các phương tiện chiến đấu, giải pháp công nghệ, vũ khí... Ảnh: Nhật Bắc Lễ chào cờ tại Lễ khai mạc. Ảnh: QĐND Lễ khai mạc với nhiều tiết mục ca, múa, nhạc mang đậm bản sắc văn hoá dân tộc Lễ khai mạc với sự tham gia, biểu diễn của 2.000 cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam

Trong đó, có nhiều tiết mục võ thuật biểu diễn của Quân đội nhân dân Lực lượng không quân Việt Nam bay chào mừng với 7 trực thăng của Trung đoàn Không quân 916 (Quân chủng Phòng không - Không quân), biểu diễn kéo cờ Tổ quốc, cờ triển lãm qua khán đài sân bay Gia Lâm. Bên trên bầu trời, 7 tiêm kích SU-30MK2 theo đội hình biên đội 3 chiếc và 4 chiếc. Ảnh: Q.Đ