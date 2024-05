Thủ tướng Slovakia qua cơn nguy kịch sau khi bị ám sát

Khảo sát của Báo The New York Times, Đại học Siena, Báo Philadelphia Inquirer và Financial Times công bố ngày 14-5 cho thấy, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump dẫn trước Tổng thống Joe Biden tại 5/6 bang chiến trường, gồm: Arizona, Georgia, Michigan, Nevada và Pennsylvania với cách biệt từ 3%-12%. Ông Joe Biden chỉ dẫn trước tại bang Wisconsin với cách biệt 2%.