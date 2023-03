Thủ tướng sắp dự Hội nghị cấp cao Ủy hội sông Mekong tại Lào

Hội nghị cũng có sự đổi mới về hợp tác và công nghệ, nhằm hỗ trợ quá trình ra quyết định trong các điều kiện khó khăn, đặc biệt liên quan đến thay đổi điều kiện dòng sông do thay đổi hoạt động của hạ tầng nước và khí hậu.

Dự kiến, Hội nghị MRC lần thứ 4 sẽ thông qua Tuyên bố chung Vientiane, trong đó đánh giá những thành tựu, thách thức, cơ hội và định hướng hợp tác của các nước trong lưu vực.

Hội nghị cấp cao Ủy hội sông Mekong quốc tế được tổ chức từ năm 2010, theo cơ chế luân phiên 4 năm/lần tại 4 nước thành viên của Ủy hội.

Đến nay, có 3 kỳ Hội nghị MRC đã được tổ chức. Lần đầu tiên vào năm 2010 do Thái Lan đăng cai tại Hua Hin; lần thứ hai vào năm 2014 do Việt Nam đăng cai tại TPHCM và lần thứ ba vào năm 2018 do Campuchia đăng cai tại Siem Reap.