Thủ tướng: Rà soát, sơ tán người dân ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét

Để chủ động ứng phó, giảm đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu cấp ủy, chính quyền các địa phương, nhất là các địa phương khu vực miền Trung và Tây Nguyên - vùng trọng điểm bị tác động của bão, lũ trong thời gian tới tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động triển khai công tác phòng, chống thiên tai kịp thời, hiệu quả theo phương châm "bốn tại chỗ", trong đó đặc biệt là công tác bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, giảm thiệt hại về tài sản của Nhân dân và Nhà nước.

Với các địa phương bị ảnh hưởng của bão, lũ vừa qua (trong đó có tỉnh Nghệ An), Thủ tướng yêu cầu tập trung chỉ đạo, triển khai công tác khắc phục nhanh hậu quả; đồng thời tìm kiếm người còn mất tích; hỗ trợ cứu chữa người bị thương; tổ chức hỗ trợ, thăm hỏi, động viên, chia sẻ với các gia đình bị thiệt hại do bão, lũ, nhất là các gia đình có người bị chết, mất tích, gia đình chính sách, hộ khó khăn. Tổ chức cứu trợ khẩn cấp lương thực, nhu yếu phẩm cho các hộ có nguy cơ thiếu đói do bão lũ, nhất là các hộ có nhà bị đổ, trôi, hộ ở vùng bị ngập sâu, sạt lở chia cắt, bảo đảm không để người dân bị đói, rét, khát.