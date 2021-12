Thủ tướng: Quỹ Bảo hiểm xã hội kết dư tốt, đạt gần một triệu tỷ đồng

Your browser does not support the audio element.

Sáng 8/12, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về tình hình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trong thời gian qua và các định hướng lớn trong thời gian tới.

Cùng dự cuộc làm việc có Phó Thủ tướng Lê Minh Khái; Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc; Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn.

Số người tham gia BHXH tiếp tục tăng trưởng

Theo báo cáo của BHXH Việt Nam và các ý kiến tại cuộc họp nhận định, thời gian qua, ngành BHXH đã đạt những kết quả nổi bật trong tham gia thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội; giải quyết, chi trả chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội; quản lý tài chính, đầu tư quỹ; thanh tra, kiểm tra; cải cách hành chính; chuyển đổi số…

Đặc biệt, số người tham gia BHXH đã tăng so với kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao, nhất là BHXH tự nguyện, vượt chỉ tiêu đề ra tại Nghị quyết của Trung ương (trong 2 năm gần đây tăng gấp 3 lần so với giai đoạn 10 năm từ 2008-2018); BHYT cơ bản hoàn thành mục tiêu bao phủ toàn dân, về đích trước thời hạn so với mục tiêu đề ra tại Nghị quyết của Trung ương.