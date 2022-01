Thủ tướng phát động chiến dịch tiêm vắc xin Covid-19 xuyên Tết

Tại Hội nghị triển khai công tác y tế năm 2022, tổ chức sáng 20/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thay mặt Chính phủ phát động Chiến dịch Tiêm chủng mùa xuân năm 2022 diễn ra từ ngày 1/2 đến 28/2.



“Chúng ta vừa nghỉ Tết, vừa đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng trong 9 ngày Tết, tất nhiên vẫn phải khoa học, an toàn, hiệu quả theo hướng dẫn của Bộ Y tế”, Thủ tướng nói.



Người đứng đầu Chính phủ cũng đề nghị Bộ Y tế nhanh chóng xem xét, công nhận vắc xin và thuốc sản xuất trong nước theo nguyên tắc giảm thủ tục hành chính, đảm bảo các yếu tố khoa học, an toàn, hiệu quả.



Cũng tại Hội nghị, Thủ tướng đã biểu dương một số thành tích, thành tựu của ngành y tế trong năm 2021.



Theo đó, công tác phòng chống dịch là điểm sáng nổi bật nhất của ngành y năm 2021. “Chúng ta đã thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp y tế để phòng chống dịch, kịp thời chuyển trạng thái từ theo đuổi “Zero Covid” sang thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Đây là đóng góp rất quan trọng của ngành y tế”, Thủ tướng nói.



Người đứng đầu Chính phủ chia sẻ, khi chưa có vắc xin, thuốc đặc trị và chưa có nhiều kinh nghiệm cũng như hiểu biết về virus SARS-CoV-2, chúng ta phải đặt mục tiêu bảo vệ sức khỏe, tính mạng người dân lên trên hết, buộc phải áp dụng các biện pháp hành chính để chống dịch. Điều này dẫn đến các hoạt động kinh tế xã hội bị đảo lộn, gây hậu quả về kinh tế, tâm lý, các vấn đề xã hội khác.



Tuy nhiên, trong thời khắc khó khăn nhất, chúng ta không tuyên bố tình trạng khẩn cấp mà dùng biện pháp tăng cường giãn cách xã hội để chống dịch. Lãnh đạo Bộ Y tế đã giữ được bình tĩnh, bản lĩnh để cùng các cơ quan khác tham mưu cho Chính phủ không tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Thay vào đó, dùng các biện pháp phù hợp với tình hình nhưng mang lại hiệu quả cao: kêu gọi sự đoàn kết chia sẻ và tăng cường y tế cơ sở (do y tế tuyến trên đã quá tải).



“Trong thời điểm 1 tuần, chúng ta triển khai 700 trạm y tế lưu động ở TP.HCM và các tỉnh lân cận như Long An, Bình Dương, Đồng Nai,… Đó là sự cố gắng rất lớn của ngành y tế để người dân có tiếp cận sớm nhất với y tế. Chúng ta cũng huy động hơn 300.000 người từ khắp các tỉnh, lực lượng quân đội, công an vào hỗ trợ cho TP.HCM và các tỉnh phía Nam để tăng cường biện pháp y tế cơ sở”, Thủ tướng nhấn mạnh.