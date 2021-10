Thủ tướng Phạm Minh Chính: Người dân kiềm chế, không di chuyển tự phát làm lây lan dịch bệnh

Trước đó, ngày 30/9, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành công điện về việc tiếp tục kiểm soát người ra, vào Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An. Thủ tướng chỉ đạo các tỉnh, thành phố trong cả nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với 4 địa phương là Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Long An, Đồng Nai nhằm tuyên truyền, vận động và có sự hỗ trợ cần thiết để động viên người dân không tự ý di chuyển về quê. Đồng thời, các địa phương phối hợp đưa công nhân, người lao động đã về quê trở lại các tỉnh, thành phố trong khu vực để khôi phục sản xuất, kinh doanh.

