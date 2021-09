Thủ tướng Phạm Minh Chính kêu gọi ủng hộ hơn 1 triệu máy tính cho học sinh nghèo

Tại buổi phát động chương trình “Sóng và máy tính cho em” do Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì tối 12/9, các ban, bộ ngành doanh nghiệp ủng hộ hơn 1 triệu máy tính (giá trị ước chừng khoảng hơn 2.350 tỷ đồng) cho học sinh, sinh viên cả nước đang thiếu phương tiện học tập trực tuyến trong giai đoạn ảnh hưởng đại dịch COVID-19.

Tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, hiện nay nhiều gia đình không có máy tính cho con học online, nhiều nơi không có sóng để học sinh học tập. Đảng, Nhà nước hiểu rõ và chia sẻ với các gia đình, học sinh trong giai đoạn khó khăn này.

Do đó, Đảng, Nhà nước, các bộ ngành, địa phương đang khẩn trương triển khai nhiều giải pháp phòng chống COVID-19 để có thể mở cửa trường học an toàn cho học sinh. Quan điểm là phải đủ an toàn mới mở cửa và học sinh đã đến trường là phải được an toàn. Đây cũng là một trong những mục tiêu quan trọng đặt ra cho các địa phương lúc này.