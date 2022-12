Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Hoàng hậu Hà Lan

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thông báo với Hoàng hậu Hà Lan về kết quả tích cực của buổi hội đàm với Thủ tướng Mark Rutte. Theo đó, hai bên nhất trí thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao và triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương, phối hợp tổ chức các hoạt động ý nghĩa nhằm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2023; triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA); Hà Lan ủng hộ phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam – EU (EVIPA) và việc Uỷ ban Châu Âu (EC) sớm gỡ bỏ thẻ vàng IUU đối với hàng thủy sản Việt Nam; tiếp tục triển khai hiệu quả khuôn khổ Đối tác chiến lược về ứng phó với biến đổi khí hậu và quản lý nước, Đối tác chiến lược về nông nghiệp bền vững và an ninh lương thực; tái khẳng định bảo đảm an toàn, tự do hàng hải, hàng không trong khu vực, giải quyết hòa bình các tranh chấp phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là UNCLOS 1982.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trân trọng chuyển lời mời của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mời Nhà Vua và Hoàng hậu thăm Việt Nam. Hoàng hậu Maxima vui vẻ nhận lời và mong muốn có dịp sớm thăm lại Việt Nam./.