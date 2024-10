Thủ tướng Phạm Minh Chính: HNCC Đông Á tiên phong thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng mới

Ngày 11/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao Đông Á lần thứ 19. Hội nghị cấp cao Đông Á lần thứ 19 tại Vientiane, Lào, ngày 11/10. (Ảnh: Quang Hòa) Tại Hội nghị cấp cao Đông Á (EAS) lần thứ 19, Lãnh đạo các nước khẳng định cam kết tiếp tục củng cố và tăng cường vai trò của EAS với tư cách là diễn đàn của các Lãnh đạo đối thoại và hợp tác về các vấn đề chiến lược, chính trị, kinh tế cùng quan tâm và có lợi ích nhằm mục tiêu thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực, phù hợp với những mục tiêu, nguyên tắc và thể thức cơ bản của EAS. Các Lãnh đạo đề cao những tiềm năng và thế mạnh to lớn của EAS với sự hội tụ của nhiều nền kinh tế lớn hàng đầu và phát triển năng động của thế giới, với quy mô hơn một nửa tổng dân số và gần hai phần ba tổng GDP toàn cầu. Kim ngạch thương mại hàng hóa giữa ASEAN và các Đối tác EAS đạt 1,7 nghìn tỷ USD, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) từ các đối tác EAS vào ASEAN đạt 124,6 tỷ USD năm 2023. Nhận thức sâu sắc điều đó, các nước nhất trí phối hợp chặt chẽ thúc đẩy thực hiện hiệu quả Kế hoạch hành động EAS giai đoạn 2024-2028 cũng như triển khai kết quả các Hội nghị cấp cao EAS, ưu tiên tập trung vào các lĩnh vực cùng quan tâm và có tính cấp thiết như ứng phó biến đổi khí hậu, quản lý thiên tai, chuyển đổi năng lượng, chuỗi cung ứng tự cường, hợp tác biển, y tế, giáo dục - đào tạo, đồng thời khai thác các động lực tăng trưởng mới như đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh, và triển khai hiệu quả các hiệp định thương mại tự do, bao gồm Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP). ASEAN và các đối tác EAS nhất trí phát huy hơn nữa vai trò và giá trị chiến lược của EAS, thích ứng hiệu quả hơn trước những biến chuyển nhanh chóng, với thách thức và cơ hội đan xen. Các nước khẳng định ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực đề cao luật pháp quốc tế, đồng thời nhấn mạnh vai trò quan trọng của EAS trong thúc đẩy chủ nghĩa đa phương và xây dựng trật tự quốc tế dựa trên luật lệ. Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kỳ vọng EAS phát huy hơn nữa vai trò và giá trị chiến lược là diễn đàn hàng đầu đối thoại về các vấn đề chiến lược ảnh hưởng đến hòa bình, an ninh và phát triển tại khu vực, nhằm thích ứng hiệu quả trước những biến chuyển của môi trường chiến lược khu vực và toàn cầu hiện nay, thúc đẩy kết nối chặt chẽ hơn, tự cường mạnh mẽ hơn. Toàn cảnh Hội nghị cấp cao Đông Á lần thứ 19 tại Vientiane, Lào, ngày 11/10. (Ảnh: Quang Hòa)