Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi thông điệp quan trọng tới Hội nghị thượng đỉnh Sinh học thế giới

Hội nghị được tổ chức từ ngày 25-26/10 tại Seoul với chủ đề “Tương lai của vắc xin và y sinh”. Tổng thống Hàn Quốc đã mời một số lãnh đạo cấp cao các nước và các tổ chức quốc tế, các tập đoàn lớn có vai trò quan trọng trên thế giới trong lĩnh vực vắc xin và y sinh tham dự Hội nghị.



Hội nghị do Chính phủ Hàn Quốc phối hợp với Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tổ chức nhằm chia sẻ các ý tưởng, những xu hướng và công nghệ mới trong ngành công nghiệp vắc xin và y sinh, cũng như đưa ra tầm nhìn và cách tiếp cận chiến lược phát triển y sinh trên toàn cầu trong tương lai, tăng cường khả năng ứng phó của thế giới trước các bệnh truyền nhiễm mới nổi.



Trong thông điệp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh qua cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 vừa qua, thế giới càng thấy rõ hơn tầm quan trọng đặc biệt của vắc xin.



Thủ tướng chia sẻ, Việt Nam đã tiến hành các giải pháp phòng chống dịch với cách tiếp cận vừa mang tính toàn cầu, tăng cường đoàn kết quốc tế, đề cao chủ nghĩa đa phương; vừa có tính toàn dân, lấy người dân là trung tâm, là chủ thể. Thủ tướng nhấn mạnh việc Việt Nam đã triển khai thành công ngoại giao vắc xin và chiến dịch tiêm chủng miễn phí lớn nhất từ trước tới nay.



Đến nay, dịch bệnh cơ bản đã được kiểm soát, tạo nền tảng để phát triển kinh tế xã hội, phục hồi nhanh và phát triển bền vững. 9 tháng đầu năm 2022, kinh tế vĩ mô Việt Nam cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát 2,73%, tăng trưởng GDP đạt 8,83%, cao nhất kể từ năm 2011 đến nay.



Nhân dịp này, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng cảm ơn bạn bè quốc tế, trong đó có Hàn Quốc, đã ủng hộ chống dịch và hỗ trợ vắc xin, trang thiết bị, sinh phẩm y tế cho Việt Nam trong những thời điểm khó khăn nhất của dịch bệnh.



Thủ tướng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phải đẩy mạnh nghiên cứu phát triển vắc xin, công nghệ y sinh để góp phần chăm sóc sức khỏe và bảo vệ tính mạng của nhân dân, nâng cao năng lực ứng phó với các dịch bệnh có thể xuất hiện bất ngờ và diễn biến phức tạp.



Vì một thế giới phát triển bao trùm tốt đẹp hơn, Thủ tướng kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng đoàn kết, chung tay củng cố, phát triển và chia sẻ các nguồn lực để nghiên cứu sản xuất vắc xin, xây dựng ngành công nghiệp y sinh tiên tiến, phát triển nền y học hiện đại để ứng phó hiệu quả với các loại dịch bệnh, cũng như bảo đảm cách tiếp cận công bằng, công lý đối với vắc xin và các sản phẩm phục vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân trên toàn cầu.



Thủ tướng cho biết, trong những năm qua, Việt Nam đã quan tâm đầu tư nghiên cứu, sản xuất các loại vắc xin, sản phẩm phòng, chống dịch bệnh và phát triển ngành y sinh, do đó Việt Nam rất mong nhận được sự giúp đỡ của các đối tác quốc tế.



Thủ tướng khẳng định, là thành viên tích cực, có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế, Việt Nam cam kết phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong nghiên cứu, sản xuất, chuyển giao công nghệ, góp phần ổn định chuỗi cung ứng vắc xin và các sản phẩm y sinh trên toàn cầu.



Trong trao đổi và tiếp xúc của đại diện Việt Nam tại hội nghị, nhiều nước và tổ chức quốc tế đánh giá cao những nỗ lực và kết quả hết sức tích cực Việt Nam đã đạt được trong phòng chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội, phục hồi nhanh và phát triển bền vững, đồng thời bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm với Việt Nam trong nghiên cứu, phát triển vắc xin và công nghệ y sinh, nâng cao năng lực ứng phó với các dịch bệnh tiềm ẩn.