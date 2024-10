Thủ tướng Phạm Minh Chính dự HNCC ASEAN-LHQ lần thứ 14: Thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, chung tay xử lý các vấn đề toàn cầu

Ngày 11/10, ngày làm việc cuối cùng trong chương trình Hội nghị cấp cao ASEAN, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN-Liên hợp quốc lần thứ 14. Toàn cảnh Hội nghị cấp cao ASEAN-Liên hợp quốc lần thứ 14. (Ảnh: Quang Hòa) Tại Hội nghị cấp cao ASEAN-Liên hợp quốc (LHQ) lần thứ 14, Tổng thư ký LHQ đánh giá cao quan hệ Đối tác toàn diện ASEAN-LHQ đang phát triển mạnh mẽ hơn bao giờ hết, hiện đã thực sự trở thành mối quan hệ đối tác mang tầm chiến lược, mong muốn cùng ASEAN đẩy mạnh ưu tiên hợp tác trên 4 lĩnh vực bao gồm kết nối, tài chính, khí hậu, và bảo đảm hòa bình, trong đó nhấn mạnh coi trọng vai trò của ASEAN là người kết nối, kiến tạo và sứ giả hòa bình. Lãnh đạo các nước ASEAN đánh giá cao kết quả Hội nghị thượng đỉnh Tương lai của LHQ tháng 9 vừa qua, góp phần thúc đẩy chủ nghĩa đa phương và hợp tác quốc tế về các vấn đề cấp bách như biến đổi khí hậu, an ninh lương thực, ứng phó với thách thức, khủng hoảng, vì mục tiêu phát triển bền vững. ASEAN sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác với LHQ trong ứng phó các thách thức an ninh phi truyền thống, chống khủng bố và tội phạm xuyên quốc gia, buôn bán động vật hoang dã, nghị sự phụ nữ - hòa bình và an ninh, bảo đảm an ninh lương thực, chuyển đổi năng lượng bền vững, y tế, phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm, nông nghiệp, phúc lợi xã hội, xóa đói nghèo, giáo dục chất lượng cao, phát triển du lịch bền vững, quản lý thiên tai, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu… cũng như các nỗ lực chung giải quyết các vấn đề khu vực và toàn cầu, thúc đẩy hòa bình, ổn định, thịnh vượng và phát triển bền vững. Nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ Đối tác toàn diện ASEAN-LHQ và kết quả triển khai Kế hoạch hành động 2021-2025 với tỷ lệ triển khai 90%, ASEAN và LHQ nhất trí tiếp tục tăng cường và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ và hợp tác, hỗ trợ các nỗ lực xây dựng Cộng đồng của ASEAN, góp phần giải quyết hiệu quả các thách thức toàn cầu và khu vực, vì hòa bình, thịnh vượng và phát triển bền vững. Hai bên nhất trí xây dựng Kế hoạch hành động giai đoạn 2026-2030, cũng như phối hợp triển khai hiệu quả Lộ trình tương hỗ gắn kết Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025 và Chương trình nghị sự của LHQ về Phát triển bền vững đến 2030. Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị cấp cao ASEAN-Liên hợp quốc lần thứ 14 tại Vientiane, Lào, ngày 11/10. (Ảnh: Quang Hòa) Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng Tổng thư ký LHQ đã tổ chức thành công chuỗi sự kiện trong Tuần lễ cao cấp của Đại hội đồng LHQ khóa 79 với tâm điểm là Hội nghị thượng đỉnh Tương lai với ý nghĩa lịch sử, góp phần tăng cường hợp tác quốc tế và củng cố chủ nghĩa đa phương nhằm thúc đẩy thực hiện các mục tiêu chung, đặc biệt là các Mục tiêu phát triển bền vững. Trước những vấn đề xảy ra hiện nay trên thế giới đều tác động đến toàn cầu, toàn dân, toàn diện, Thủ tướng nhấn mạnh phải đề cao chủ nghĩa đa phương, kêu gọi đoàn kết quốc tế, nhất là vai trò, vị trí trung tâm, quan trọng của LHQ và cá nhân Tổng thư ký LHQ. Trên nền tảng vững chắc đã được ASEAN và LHQ xây dựng trong những thập kỷ qua, Thủ tướng đề nghị hai bên cần tăng cường phối hợp hành động ứng phó với các thách thức toàn cầu, đóng góp tích cực cho phát triển xanh và bền vững. ASEAN và LHQ cần phối hợp chặt chẽ, bảo đảm sự kết nối, bổ trợ lẫn nhau trong triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 và các “Văn kiện vì tương lai” vừa được thông qua tại Hội nghị thượng đỉnh Tương lai. Nhân dịp này, Thủ tướng gửi lời cảm ơn LHQ đã nhanh chóng hỗ trợ các nước ASEAN khắc phục những thiệt hại nặng nề do cơn bão Yagi gây ra, đồng thời mong muốn LHQ tiếp tục phối hợp, hỗ trợ ASEAN, trong đó có các nước tiểu vùng sông Mekong tăng cường khả năng chống chịu trước thiên tai và chủ động quản lý, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, thúc đẩy chuyển đổi năng lượng công bằng. Các nhà Lãnh đạo tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN-Liên hợp quốc lần thứ 14, ngày 11/10. (Ảnh: Quang Hòa)